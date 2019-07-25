Китай подтвердил проведение торговых переговоров с США 30 июля

25 июля 2019 12:56 (UTC+04:00)

Делегации китайского и американского правительства на равноправной основе 30-31 июля проведут 12-й раунд торгово-экономических переговоров в Шанхае. Такую информацию подтвердил в четверг официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ради реализации договоренностей, достигнутых между лидерами двух стран на саммите G20 в Осаке, 30-31 июля в Шанхае на равноправной основе, на принципах взаимного уважения состоится 12-й раунд переговоров", - отметил он на еженедельном брифинге.

Как сообщила ранее пресс-служба Белого дома, 30 июля в Шанхае начнется очередной раунд консультаций с участием представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера и министра финансов Стивена Мнучина. Китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

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