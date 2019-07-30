Суд отказал защите экс-президента Судана в перенесении процесса

30 июля 2019 21:28 (UTC+04:00)

Суд в Судане отказал комитету защиты бывшего президента страны Омара аль-Башира в просьбе перенести начало процесса, заявил РИА Новости, как передает Trend, один из представителей защиты Мухаммед аль-Хасан аль-Амин.

Ранее во вторник защита аль-Башира сообщила, что потребовала перенести начало заседаний, запланированное на ближайшую среду, на более поздний срок из-за смерти матери бывшего суданского лидера. Она скончалась в понедельник в Хартуме, экс-президенту позволили проститься с ней в доме семьи, однако отказали в участии в похоронах. Аль-Башира отстранили от власти в апреле в результате военного переворота, его обвиняют в коррупции.

"Судебные власти ответили отказом на просьбу комитета защиты бывшего президента Омара аль-Башира о переносе суда... Процедурное заседание пройдет завтра, в среду", - сообщил аль-Амин.

Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей.

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