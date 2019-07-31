Швеция намерена присоединиться к механизму INSTEX

31 июля 2019 11:32 (UTC+04:00)

Швеция хотела бы продолжать торговлю с Ираном и поэтому намерена присоединиться к INSTEX - совместному механизму для расчетов с Тегераном, заявил в интервью шведский посол в РФ Петер Эриксон, передает Trend cо ссылкой на РИА Новости.

"Как я понимаю, подключились пока только три страны – Франция, Германия и Великобритания, но этот механизм будет открыт и для других членов ЕС. Насколько я знаю, Швеция намерена присоединиться к этому механизму. Мы хотели бы продолжать торговлю с Ираном, мы поддерживаем СВПД", - сказал Эриксон.

По словам посла, в первый год после принятия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделки у Швеции с Ираном торговля шла хорошо и Стокгольм рассчитывает, что ситуация наладится.

Франция, Германия и Великобритания после выхода США из иранской ядерной сделки приняли решение создать совместный механизм для расчетов с Ираном (INSTEX). Генсек дипслужбы ЕС Хельга Шмид после июньской встречи в Вене по ядерной сделке заявляла, что механизм введен в действие и уже проводятся первые транзакции. На первом этапе он должен обеспечить поставки лекарств, медицинского оборудования и сельхозпродукции. Тегеран же добивается возможности экспортировать нефть на фоне санкций США.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что если механизм INSTEX будет открыт для третьих стран и для обслуживания сделок с иранской нефтью, то шансы на спасение СВПД повысятся.

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