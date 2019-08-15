Путин обсудил с эмиром Катара сотрудничество двух стран и предстоящие встречи

15 августа 2019 16:09 (UTC+04:00)

Президент РФ Владимир Путин и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани обсудили по телефону в четверг сотрудничество двух стран в разных сферах, ситуацию в Персидском заливе и предстоящие контакты. Как сообщила пресс-служба Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе катарской стороны, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-катарского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также проблематика обеспечения стабильности и безопасности в регионе Персидского залива. Рассмотрен график двусторонних контактов", - говорится в сообщении.

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