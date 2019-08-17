Во Франции на пиротехническом шоу пострадали 13 человек

17 августа 2019 11:25 (UTC+04:00)

Неудачный запуск фейерверка на праздновании Дня святого Винсена в коммуне Кольюр на юге Франции привел к ожогам у 13 человек, пришедших посмотреть пиротехническое шоу на городском пляже, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По предварительным данным, один из зарядов взорвался на барже, с которой запускали салют. Несколько горящих элементов фейерверка упали в толпу зрителей. Из поврежденной установки в сторону берега была выпущена ракета, которая упала в воду, не долетев около 10 м до пляжа, о чем свидетельствуют видео в соцсетях. Большинство присутствовавших не сразу поняли, что произошло, засмотревшись на цветные всполохи в небе.

Два человека получили сильные ожоги и были направлены в больницу Перпиньяна. Туда же был направлен еще один человек с незначительными травмами. Еще 10 зрителям, получившим ожоги, оказали помощь на месте спасатели. В общей сложности было задействовано пять машин скорой помощи и 30 сотрудников экстренных служб для ликвидации последствий происшествия. Полиция проводит расследование обстоятельств взрыва на барже.

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