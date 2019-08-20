Болтон обвинил Китай в отпугивании других стран от освоения ресурсов в Южно-Китайском море

20 августа 2019 17:45 (UTC+04:00)

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во вторник заявил, что Китай отпугивает другие страны от освоения ресурсов в Южно-Китайском море, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ведущаяся Китаем эскалация отпугивает других от освоения ресурсов в Южно-Китайском море, это тревожно, - говорится в записи Болтона в Twitter. - США поддерживают тех, кто выступает против силового поведения и тактики запугивания, угрожающих региональному миру и стабильности".

Территориальные споры в Южно-Китайском ведутся вокруг Парасельских островов (Сиша), архипелага Спратли (Наньша), права на которые оспаривают Китай, Бруней, Вьетнам, Малайзия, Филиппины. С конца 2013 года Пекин проводит там масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также по расширению и освоению этих территорий. Основной причиной конфликта являются попытки установить контроль, в том числе и за счет военной составляющей, над районом вблизи от Малаккского пролива, через который проходит около 60% китайской торговли и до 80% китайского импорта углеводородов.

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