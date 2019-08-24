СМИ: власти одного из регионов Бразилии объявили режим ЧС из-за пожаров в Амазонии

24 августа 2019 00:40 (UTC+04:00)

Губернатор штата Акри Гледсон Камели подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров в Амазонии и установившейся засухи. Об этом сообщила в пятницу газета Estado de Sao Paulo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Данная мера позволит правительству региона совершать необходимые для борьбы со стихией госзакупки без проведения тендеров, а также расширит полномочия пожарных, спасателей и представителей правоохранительных органов. Это понадобится, в частности, в случае организации экстренной эвакуации населения.

Число очагов лесных пожаров в Акри, самом западном штате Бразилии, с 1 января по 20 августа увеличилось более чем на 190% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщил телеканал Globo, город Риу-Бранку - административный центр региона - еще несколько дней назад заволокло дымом. В начале месяца режим ЧС из-за распространения огня был также введен на части территории соседнего штата Амазонас.

По последним данным бразильского Национального института космических исследований, с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн гектаров лесов Амазонии, расположенных на территории страны. На фоне распространения огня в бразильском обществе стала звучать критика в адрес президента страны Жаира Болсонару и правительства в связи с тем, что они не уделяют достаточно внимания охране окружающей среды. В свою очередь власти утверждают, что часть пожаров обусловлена естественными сезонными причинами, в то время как другая часть - следствие преднамеренных поджогов. В четверг Болсонару заявил, что у властей нет ресурсов для борьбы с пожарами в Амазонии.

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