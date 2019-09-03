Япония может направить корабль в Ормузский пролив вне коалиции США

Япония может направить военный корабль морских Сил самообороны страны в Ормузский пролив, однако не в рамках создаваемой США коалиции, а на индивидуальной основе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщила крупнейшая газета Японии Yomiuri Shimbun.

Отмечается, что в настоящее время правительство Японии рассматривает такой вариант. В случае принятия соответствующего решения, Япония может направить один военный корабль для осуществления патрулирования в Ормузском проливе. Подчеркивается, что японские военные будут заниматься там сбором информации. По сведениям издания, окончательное решение по этому вопросу будет принято в конце текущего месяца, после Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ситуация в регионе обострилась 19 июля, когда шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Согласно заявлению КСИР, танкер задержали "в связи с нарушением международных правил" и сопроводили до берега для проверки. Госдепартамент США объявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. 23 июля госсекретарь Майкл Помпео предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов мира. В то же время Япония уже неоднократно давала понять, что на данный момент не планирует присоединяться к коалиции США.

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