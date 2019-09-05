Новая книга Пола Маккартни поступила в продажу

5 сентября 2019 17:16 (UTC+04:00)

Детская книга участника группы The Beatles Пола Маккартни, названная Hey Grandude!, стала доступна читателям. Сообщение об этом опубликовано в четверг на сайте музыканта, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вжик, бах, пшик, первая детская книга Пола Маккартни с картинками Hey Grandude! поступила в продажу!" - говорится в тексте. Отмечается, что произведение экс-битла доступно также в формате аудиокниги. Он представит его 6 сентября в одном из магазинов в центре Лондона. В России книга выйдет под названием "Привет, Дедулет".

Бывший бас-гитарист The Beatles ранее уже имел опыт работы в жанре произведений для юных читателей. В соавторстве с английским детским писателем Филипом Ардой он в 2005 году издал книгу "Высоко в облаках: городской пушистый хвост", иллюстрации к которой сделал американский художник-мультипликатор Джефф Данбар. Источником вдохновения для ее написания послужил мультипликационный фильм "Шум тропического острова" (2004), над которым Маккартни работал в соавторстве с Данбаром. В нем была рассказана история "ливерпудлианской" белки, которая нашла свою любовь на тропическом острове.

Нынешняя книга с картинками, созданными детским иллюстратором Кэтрин Дерст, повествует о приключениях старика-волшебника по имени Grandude и его четырех внуков. Ее название Маккартни объяснил сценой из своей жизни, когда один из восьми внуков попытался привлечь его внимание фразой Hey Grandude, что с английского можно перевести как "Эй, дед-чувак".

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