Россия отложила запуск спутника с мышами и мухами

10 сентября 2019 08:10 (UTC+04:00)

Старт российского биологического спутника "Бион-М" номер 2 перенесен с 2022-го на 2023 год, следует из документа "Роскосмоса", размещенного на сайте госзакупок, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В декабре 2018 года заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев сообщил журналистам, что запуск "Биона-М" номер 2, скорее всего, отложат с 2022-го на 2023 год. В документе отмечается, что срок окончания проведения летных испытаний и выполнения программы научных исследований на спутнике "Бион-М" номер 2 изменен с 31 октября 2022 года на 31 октября 2023 года. Как уточнил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, запуск "Биона-М" номер 2 намечается в апреле 2023 года с длительностью полета около месяца.

Ранее сообщалось, что спутник "Бион-М" номер 2 будет выведен на околоземную орбиту высотой 800 километров для исследования влияния условий космической среды на биологические организмы. В частности, на спутнике полетят 75 мышей, мухи, растения и микроорганизмы. В проекте планируется участие ученых из Франции, США и Германии.
В апреле 2013 года на орбиту был выведен спутник "Бион-М" номер 1, полет которого продолжался месяц. Часть животных на его борту погибла из-за отказа оборудования. В 1973-1996 годах в космос были запущены 11 спутников "Бион", на которых совершили полеты 12 обезьян.

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