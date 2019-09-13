Минфин США не исключил выпуска облигаций со сроком погашения 50 и 100 лет

13 сентября 2019 03:30 (UTC+04:00)

Минфин США не исключает возможности выпуска 100-летних облигаций, если 50-летние казначейские бумаги будут пользоваться спросом, заявил глава минфина США Стивен Мнучин, выступая на конференции в Вашингтоне, передает Trend cо ссылкой на РИА Новости.

Вопрос выпуска облигаций со сроком погашения через 50 лет сейчас уже в "серьёзной" проработке, отметил он. "Если будет достаточный спрос, мы выпустим 50-летние облигации. (И, если они будут пользоваться спросом) мы рассмотрим (вопрос выпуска 100-летних бондов)", - сказал он.

В августе минфин США сообщал, что вернулся к рассмотрению вопроса о выпуске долговых бумаг со сроками погашения более 30 лет. Этот вопрос был закрыт в 2017 году. В интервью CNBC Мнучин отмечал, что в этом вопросе есть технические сложности. Задача же его ведомства удовлетворить спрос на такие бумаги, если он появится.

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