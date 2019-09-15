В Германии при пожаре в доме престарелых погиб человек

15 сентября 2019 15:40 (UTC+04:00)

Один человек погиб, 21 пострадали при пожаре в доме престарелых на юго-западе Германии, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Пожар начался в субботу поздно вечером в городе Идар-Оберштайн в земле Рейнланд-Пфальц.

"Согласно первоначальным данным, один человек погиб, один человек находится в клинике в Идар-Оберштайне в тяжелом состоянии, ещё 20 человек получили легкие ранения", - говорится в сообщении.
Причина пожара пока не установлена.


Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Несколько сотен экологических активистов блокировали вход на Франкфуртский автосалон
Другие страны 16:33
Азербайджанские военнослужащие участвуют в учениях Saber Junction - 19 в Германии (ФОТО)
Политика 14 сентября 12:43
В Берлине состоялся концерт, посвященный 650-летию великого поэта Азербайджана Имадеддина Насими (ФОТО)
Культура 12 сентября 16:09
В Кыргызстане за сутки произошло 8 пожаров
Кыргызстан 12 сентября 12:09
Узбекистан планирует запустить ГМК с внедоменной технологией к 2024 г.
Энергетика 11 сентября 11:54
Агентство RAEX-Europe подтвердило рейтинги Узбекистана на уровне «ВВ-»
Бизнес 11 сентября 10:12
Лента новостей
В рамках 37-го Чемпионата мира по художественной гимнастике прошла акция по посадке деревьев (ФОТО)
Азербайджан 16:51
Несколько сотен экологических активистов блокировали вход на Франкфуртский автосалон
Другие страны 16:33
Минобороны Турции заявило о завершении второго этапа поставок С-400
Турция 16:03
Министр юстиции Франции высказалась за предоставление убежища Сноудену
Другие страны 15:51
Кениец Кипсанг установил мировой рекорд в полумарафоне
Другие страны 15:30
МВД Египта объявило о ликвидации террористической группы на Синайском полуострове
Другие страны 15:15
Франция осудила нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии
Другие страны 14:52
Зариф заявил, что США используют максимум обмана после провала антииранских санкций
Другие страны 14:50
Al Jazeera: восстановление саудовской нефтяной инфраструктуры после терактов займет недели
Арабские страны 14:30