В Германии при пожаре в доме престарелых погиб человек

Один человек погиб, 21 пострадали при пожаре в доме престарелых на юго-западе Германии, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Пожар начался в субботу поздно вечером в городе Идар-Оберштайн в земле Рейнланд-Пфальц.

"Согласно первоначальным данным, один человек погиб, один человек находится в клинике в Идар-Оберштайне в тяжелом состоянии, ещё 20 человек получили легкие ранения", - говорится в сообщении.

Причина пожара пока не установлена.







Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.