Полиция ЮАР провела массовые аресты в Йоханнесбурге

Полиция ЮАР провела в выходные дни крупнейшую за последние недели операцию по борьбе с преступностью в провинции Гаутенг, арестовав более 900 человек и изъяв 15 единиц огнестрельного оружия. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в воскресенье агентство ANA.

"Своей акцией власти предупреждают, что не допустят нарушения закона, включая теми, кто подстрекает к насилию", - цитирует оно капитана полиции Мавела Мазондо.

Полицейские рейды прошли в первую очередь по тем кварталам Йоханнесбурга, где недавно прокатились волны погромов и насилия в отношении иностранцев. Согласно официальным данным, в беспорядках погибли 12 человек, сожжены многочисленные магазины, пострадала собственность как иностранцев, так и граждан ЮАР.

В ходе облав, которые прошли в субботу и воскресенье, в Йоханнесбурге и Западном Ранде арестованы 700 человек. Все они в ближайшее время предстанут перед городским судом.

Между тем президент ЮАР Сирил Рамапоса направил в ряд стран Африки своих представителей с тем, чтобы передать руководству заверения в приверженности Претории идеалам африканского единства и сотрудничества. Об этом сообщила в воскресенье официальный представитель главы государства Хусела Дико.

"Посланники посетят Нигерию, Нигер, Гану, Сенегал, Танзанию, Демократическую Республику Конго и Замбию", - подчеркнула она. Дико отметила, что представители "проинформируют правительства этих стран о шагах, предпринимаемых руководством ЮАР, с тем, чтобы положить конец нападениям и привлечь виновных к ответственности".

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