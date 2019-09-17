Трамп заявил, что не видит необходимости использования нефтяного резерва США

17 сентября 2019 23:31 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп не видит необходимости распечатывания стратегических нефтяных резервов США, невзирая на сокращение объемов поставок углеводородного сырья на мировые рынки Саудовской Аравией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Не думаю, что мне необходимо это делать, но я готов это сделать", - заявил глава государства, беседуя во вторник с журналистами пресс-пула Белого дома в ходе поездки по штату Калифорния.

Его просили уточнить, принял ли он решение об использовании нефти из стратегического резерва США. "Я не считаю, что мне необходимо отдавать распоряжение использовать топливо из стратегических резервов. Однако если мы захотим использовать стратегические нефтяные резервы, то я их открою", - отметил он.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Пентагон готовит доклад о том, кто несет ответственность за удары по саудовским объектам
Другие страны 00:42
Расследованием атак в Саудовской Аравии займется группа следователей при поддержке ООН
Другие страны 00:30
Генсек НАТО осудил нападения на саудовские нефтяные объекты
Другие страны 17 сентября 21:56
Помпео во вторник направится в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить атаки на НПЗ
Другие страны 17 сентября 21:12
СМИ: Эр-Рияд решил перенести свое генконсульство в Стамбуле из-за дела Хашкаджи
Арабские страны 17 сентября 20:44
США защитят себя и союзников в Персидском заливе, заявил Пенс
США 17 сентября 20:23
Лента новостей
Новый председатель Генассамблеи ООН призвал удвоить усилия для процветания человечества
Другие страны 01:07
Пентагон готовит доклад о том, кто несет ответственность за удары по саудовским объектам
Другие страны 00:42
Расследованием атак в Саудовской Аравии займется группа следователей при поддержке ООН
Другие страны 00:30
Экзитполы: партия Нетаньяху уступает ближайшему конкуренту на выборах
Другие страны 00:12
Премьера Испании признал, что страна обречена на новые всеобщие выборы
Другие страны 00:08
В Баку я чувствую себя как дома - Линой Ашрам
Азербайджан 00:06
В Баку отличная организация соревнований - обладательница золотой медали Чемпионата мира Екатерина Селезнева
Азербайджан 00:04
Американские ученые заявили, что супервулкан Солнечной системы "проснется" в сентябре
Другие страны 00:00
В США начался новый судебный процесс по делу организатора взрывов в Нью-Йорке и Нью-Джерси
Другие страны 17 сентября 23:57