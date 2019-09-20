США вводят санкции в отношении Национального банка Ирана

20 сентября 2019 22:00 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Вашингтон вводит санкции в отношении Национального банка Ирана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Самые значительные санкции из всех, что когда-либо вводились против страны", - сказал он журналистам в Белом доме во время встречи с австралийским премьер-министром Скоттом Моррисоном. Слова Трампа приводит пресс-пул Белого дома. "Мы только что ввели санкции против Национального банка Ирана, это система Центрального банка. Это санкции на высочайшем уровне", - отметил Трамп.

Как отмечается в распространенном в пятницу пресс-релизе американского Минфина, власти США вводят санкции в отношении иранского Центрального банка, Национального фонда развития и компании Etemad Tejarate Pars Co.

"Мы будем решительно применять наши санкции, чтобы прекратить финансирование иранским режимом глобального терроризма", - заявила заместитель министра финансов США Сигал Манделкер, слова которой приводятся в тексте.

"Центральный банк и Национальный фонд развития будут отрезаны от нашей банковской системы, это будет означать, что средства больше не будут идти Корпусу стражей исламской революции (элитные части иранских вооруженных сил - прим. ТАСС). <...> Теперь мы отрезали Иран от всех источников получения средств", - пояснил глава Минфина США Стивен Мнучин, также присутствовавший на встрече Трампа с Моррисоном.

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