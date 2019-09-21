Иранский центробанк прокомментировал новые санкции со стороны США

Введение США очередных санкций против Центрального банка Ирана говорит о том, что у Вашингтона не осталось рычагов для давления на Тегеран, заявил глава иранского Центробанка Абдольнасер Хеммати, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее министр финансов Стивен Мнучин заявил, что США ввели санкции против ЦБ и фонда нацразвития Ирана. "Повторные санкции против Центрального банка со стороны правительства США показывают, насколько у них руки пусты в том, что касается поиска рычагов давления против Ирана", - сказал Хеммати, чьи слова приводит портал правительства Ирана.

Эти санкции еще менее эффективны, чем санкции, когда-либо вводимые США, добавил он, отметив, что будь санкции эффективны, "экономическая ситуация в стране сильно бы отличалась от текущей". В этой связи он также указал на стабильность рынка.

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