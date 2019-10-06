Бастовавшие в Иордании учителя добились повышения зарплаты

6 октября 2019 05:39 (UTC+04:00)

Правительство Иордании после массовых демонстраций учителей из государственных образовательных учреждений достигло соглашения с профсоюзом преподавателей Иордании, в соответствии с которым заработные платы учителей будут повышены со следующего года, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, соглашение предусматривает повышение заработных плат учителей на 35-65%. Исполняющий обязанности главы профсоюзов учителей Насер Навасри назвал соглашение "историческим" и дал высокую оценку усилиям правительства по прекращению "самого длительного прекращения работы в истории королевства".

Премьер-министр Иордании Омар Раззаз в свою очередь дал высокую оценку усилиям учителей, отметив, что королевство не приемлет неуважительного отношения к преподавателям.

В начале сентября в крупных городах королевства, включая Амман, начались массовые демонстрации учителей государственных образовательных учреждений с требованием увеличить зарплаты на 50%. Профсоюз преподавателей объявил о начале открытой забастовки, которая продлится до тех пор, пока не будет удовлетворено их основное требование.

Иорданский депутат, глава комиссии по образованию в парламенте Ибрагим Баддур ранее рассказал РИА Новости, что выполнение требований учителей по зарплате может обрушить госбюджет и вывести других сотрудников госучреждений на улицы.

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