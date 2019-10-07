В Ирландии два человека погибли при крушении легкомоторного самолета

Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в графстве Уэксфорд на юго-востоке Ирландии, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Полицейские службы сообщают о гибели двух мужчин.

Сообщается, что инцидент произошел в воскресенье в 5.45 по местному времени в поле в сельской части графства. По данным телеканала, самолет взорвался при столкновении с землей или за несколько мгновений до этого.

Спасательные службы работают на месте происшествия. Полиция начала расследование по делу.



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