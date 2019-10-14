В Японии около 136 тысяч жилищ остаются без воды из-за тайфуна

14 октября 2019 08:32 (UTC+04:00)

Около 136 тысяч жилищ в Японии остаются без водоснабжения и 4300 - без электричества из-за ущерба от прошедшего с субботы на воскресенье тайфуна "Хагибис". Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал NHK.

Тайфун, сопровождавшийся сильными ветрами и ливнями, привел к выходу из берегов двух десятков рек, затоплению обширных областей от окрестностей Токио до Ниигаты на берегу Японского моря, оползням.

По данным японских СМИ, погибли 39 человек, 17 пропали без вести, 189 человек получили травмы.

Постепенно восстанавливается движение скоростных поездов, а также экспресса в туристический район Никко к северу от Токио. В аэропорту Нарита отмечены задержки рейсов.

Полиция, пожарные службы и силы самообороны Японии продолжают поисково-спасательные операции, ликвидацию последствий наводнений и оползней в 11 префектурах. Тысячи жителей пострадавших районов остаются в эвакуационных центрах.

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