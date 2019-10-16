Жертвами взрыва на газовом предприятии в Бразилии стали четыре человека

Четыре человека погибли во вторник при взрыве на газовом заводе на севере Бразилии, сообщает портал G1 со ссылкой на пожарную службу страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Взрыв на заводе, производящем кислород и ацетилен, произошел в 10.00, свидетели говорят о трёх последовательных хлопках.

"Погибли четыре человека, которые были вовлечены в заправку баллонов", - заявил советник по общественным связям пожарной службы города Боа-Виста в штате Рорайма лейтенант Максуэль.

В результате взрыва были также ранены две работницы предприятия, они госпитализированы с лёгкими травмами.

Официальной информации о причинах взрыва пока нет, основная гипотеза - человеческая ошибка при обращении с газовыми баллонами.

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