В самолете премьера Японии при полете произошло возгорание

3 ноября 2019 13:16 (UTC+04:00)

Небольшое возгорание произошло в салоне самолета правительства Японии по пути в Таиланд, на борту в тот момент находился премьер-министр Синдзо Абэ и другие члены японской делегации. Об этом сообщило в воскресенье агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, загорелся духовой шкаф, предназначенный для разогревания еды. Огонь был быстро потушен, никто при этом не пострадал. Cамолет продолжил полет до Бангкока.

В столице Таиланда 2 ноября открывается саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в ходе которого пройдут встречи на высшем уровне с участием лидеров стран ассоциации и партнеров по диалогу. Главным мероприятием станет Восточноазиатский саммит (ВАС), который по традиции завершает очередной год деятельности АСЕАН. На нем же председательство в организации передается следующему по очереди государству.

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