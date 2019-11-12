Трамп на год продлил санкции в отношении Ирана

12 ноября 2019 22:41 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп принял решение продлить с 14 ноября на один год так называемый режим чрезвычайного положения в отношении Ирана, предусматривающий односторонние санкции против этой страны. Об этом говорится в заявлении американского лидера, опубликованном во вторник пресс-службой Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Трамп подчеркнул, что "отношения (США) с Ираном пока не нормализованы", а "процесс выполнения двусторонних соглашений от 19 января 1981 года все еще находится в стадии реализации". Речь идет о так называемых алжирских соглашениях между США и Ираном, которые привели к освобождению американских дипломатов, более года проведших в Тегеране в качестве заложников после революции 1979 года. В этих документах, в частности, оговорен принцип невмешательства стран во внутренние дела друг друга.

"По этой причине национальный режим чрезвычайного положения, объявленный 14 ноября 1979 года, а также введенные в тот день меры с целью противодействия этому чрезвычайному положению должны продолжать оставаться в силе и после 14 ноября 2019 года", - отмечается в документе. "Я продлеваю действие национального режима чрезвычайного положения в отношении Ирана на один год", - добавил президент.

14 ноября 1979 года 39-й президент США Джимми Картер подписал указ номер 12170 в ответ на захват американских заложников в Тегеране. Министерству финансов США было дано распоряжение блокировать все официальные иранские авуары в Соединенных Штатах, в том числе счета в американских банках и их зарубежных филиалах и отделениях. Фактически это означало введение первых карательных экономических мер против Ирана.

7 апреля 1980 года Картер разорвал дипломатические отношения с Тегераном и запретил экспорт из США в Иран всех товаров, включая продовольствие и медикаменты. Затем были введены эмбарго на импорт любых товаров из Ирана в США и запрет на поездки американцев в Иран. В последующем все американские президенты лишь ужесточали санкции против Ирана.

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