Протестующие в Чили напали на резиденцию посла Аргентины

13 ноября 2019 06:20 (UTC+04:00)

Протестующие во вторник забросали камнями резиденцию посла Аргентины в столице Чили. Как сообщил сам посол Хосе Октавио Бордон, во время нападения никто не пострадал, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Уже полчаса они пытаются проникнуть на территорию резиденции и забрасывают здание камнями", - сказал посол газете Clarin.

По словам Бордона, протестующие также подожгли ресторан, расположенный неподалеку от резиденции.

Как сообщает радиостанции BioBio, во вторник в Сантьяго и других городах Чили, в том числе в курортном городе Винья-дель-Мар, прошли очередные акции протеста. Начавшийся мирно марш в центре столицы перерос в столкновения между полицией и манифестантами. Участники акции протестуют против социального неравенства и политики действующего правительства.

В одной из католических церквей, расположенных недалеко от мест сбора протестующих, произошел пожар. Причины возгорания не установлены.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго 14 октября после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо ($0,04). Позднее беспорядки охватили и другие города страны. По официальным данным, погибли более 20 человек.

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