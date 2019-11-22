Трамп и Гани обсудили условия для продвижения межафганских переговоров

22 ноября 2019 04:35 (UTC+04:00)

Президент США и Афганистана Дональд Трамп и Ашраф Гани обсудили по телефону условия для продвижения межафганских переговоров, сообщили в Белом доме по итогам разговора лидеров двух стран, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Президент Трамп подтвердил ту важную роль, которую играют власти Афганистана в мирном процессе в стране. Обе стороны согласились, что сокращение насилия необходимо для продвижения мирного процесса вперед и для того, чтобы межафганские переговоры по политическому урегулированию были успешными", - следует из распространенного заявления.

Президенты также подтвердили общую цель в борьбе с террористической угрозой.

Ранее спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Как ожидалось, переговоры между правительством и талибами будут проходить в Осло. Однако после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.

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