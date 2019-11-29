Власти Боливии отменили указ о безнаказанности военных

29 ноября 2019 07:11 (UTC+04:00)

Новые власти Боливии отменили принятый две недели назад указ, освобождающий вооруженные силы страны от уголовной ответственности при подавлении беспорядков, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Временный президент Боливии Жанин Аньес 17 ноября издала указ, освобождающий вооружённые силы от уголовной ответственности при наведении порядка. Это решение осудили международные организации и политические противники. Экс-президент Эво Моралес предупредил армию, что международные нормы стоят выше указа временного правительства. По официальной информации, с 20 октября в Боливии в протестах погибли 23 человека, 715 получили ранения.

"Только что аннулировали декрет 4078, поскольку, благодаря пониманию всех слоев общества, нам удалось добиться установления мира в стране", - написала в Twitter временный президент Боливии Жанин Аньес.

На состоявшихся в Боливии 20 октября президентских выборах Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената Жанин Аньес. Моралес покинул страну, он находится в Мексике.

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