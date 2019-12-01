Не менее семи человек погибли в Индии при столкновении автобуса с автоцистерной

По меньшей мере семь человек погибли, еще 11 пострадали в субботу в Индии, когда пассажирский автобус столкнулся с автоцистерной. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает информационное агентство PTI.

По его информации, инцидент произошел в округе Муршидабад в штате Западная Бенгалия. Водители обоих транспортных средств погибли. Пострадавшие пассажиры автобуса доставлены в больницы, полиция начала расследование обстоятельств происшествия.

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