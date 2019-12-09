Японо-американские командно-штабные учения начались на севере Токио

9 декабря 2019 05:41 (UTC+04:00)

Японо-американские командно-штабные учения "Ямасакура" начались в понедельник на военной базе Асака на севере Токио. Они продлятся до 16 декабря, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ходе учений на компьютерах разыгрывается отражение комплексного нападения со стороны воображаемого противника. Оно включает меры против вражеского десанта, массированных диверсионных действий в крупных городах, кибернетическую и электронную войну. В тренировках будут задействованы также объекты на южных островах Кюсю и Окинава.

Японо-американские учения "Ямасакура" регулярно проводятся с 1982 года. В них участвуют также наблюдатели от вооруженных сил Австралии и Канады.

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