У побережья Гватемалы произошло сильное землетрясение

19 декабря 2019 17:29 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в четверг недалеко от побережья Гватемалы в Тихом океане. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 12.35 по времени UTC (15.35 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 52 километрах к юго-западу от муниципалитета Ла-Гомера. Очаг залегал на глубине 31,2 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Геологическая служба отметила "зеленый уровень" угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.

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