В Индии во время протестов погибли два человека, сообщили СМИ

Два человека погибли, ещё двое пострадали в четверг во время протестов против принятия поправок к закону о гражданстве в Индии, передает Trend со ссылкоф на РИА Новости.

По данным агентства, речь идет о протестах в городе Мангалуру в штате Карнатака. Демонстранты погибли от пуль полицейских.

Как сообщает агентство, полиция ввела комендантский час в различных частях города до вечера пятницы.

Поводом для столь масштабных протестов, продолжающихся в Индии с середины предыдущей недели, стало принятие поправок к закону о гражданстве. Эти поправки предусматривают, что немусульмане из соседних стран Южной Азии - Афганистана, Пакистана и Бангладеш – могут получить индийский паспорт по упрощенной процедуре, если столкнулись с притеснениями на родине.

Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетают часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку. Возмущение выразили и жители северо-восточных штатов страны, которые боятся, что теперь в их регионах легально смогут осесть миллионы выходцев из Бангладеш. По мнению организаторов протестов, это угрожает интересам местного населения.

В среду Верховный суд Индии отказался приостановить исполнение закона о гражданстве с принятыми поправками, несмотря на продолжающиеся беспорядки в стране.

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