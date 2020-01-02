Глава генштаба Тайваня погиб при крушении вертолета

Начальник генерального штаба Тайваня Шэнь Имин погиб после аварийной посадки вертолета оборонного ведомства, сообщает газета China Dailyпередает в четверг Trend со ссылкой на РИА Новости.



Ранее сообщалось, что военный вертолет Минобороны Тайваня Black Hawk, на борту которого находились высокопоставленные военные чиновники, около 9:00 (4:00 мск) совершил вынужденную посадку в одном из горных районов вблизи города Илань.



Как сообщает газета, на данный момент уже известно, что восемь человек, в том числе начальник генштаба, генерал-полковник Шэнь Имин, погибли, еще пять человек найдены живыми.



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