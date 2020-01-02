Глава генштаба Тайваня погиб при крушении вертолета

2 января 2020 10:34 (UTC+04:00)

Начальник генерального штаба Тайваня Шэнь Имин погиб после аварийной посадки вертолета оборонного ведомства, сообщает газета China Dailyпередает в четверг Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что военный вертолет Минобороны Тайваня Black Hawk, на борту которого находились высокопоставленные военные чиновники, около 9:00 (4:00 мск) совершил вынужденную посадку в одном из горных районов вблизи города Илань.

Как сообщает газета, на данный момент уже известно, что восемь человек, в том числе начальник генштаба, генерал-полковник Шэнь Имин, погибли, еще пять человек найдены живыми.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На Тайване совершил аварийную посадку вертолет с начальником генштаба на борту
Китай 08:20
В Тайване пропал вертолет с начальником генштаба
Китай 06:50
Китай отменил антидемпинговые пошлины на поливинилхлорид из США, Южной Кореи и Японии
Китай 30 октября 2019 07:29
Пять человек погибли в результате обрушения моста на Тайване
В мире 3 октября 2019 05:58
США поставят Тайваню истребители F-16 на сумму $8 млрд
США 21 августа 2019 01:55
На Тайване землетрясение привело к перебоям с электричеством и транспортом
Другие страны 8 августа 2019 10:16
Лента новостей
В 2019 году банковский сектор Азербайджана уверенно развивался
Финансы 12:09
СМИ: В Индии 14 человек пострадали при пожаре на заводе
Другие страны 12:07
Google остается самым популярным поисковиком в Азербайджане
ИКТ 11:47
Международная консалтинговая компания и Узбекнефтегаз реализуют совместный проект
Энергетика 11:41
Самые ожидаемые фильмы 2020 года
Интересное 11:33
В Азербайджане похолодает
Общество 11:28
Туркменистан оптимизирует таможенное оформление товаров и транспорта
Бизнес 11:21
Рыночная доля интернет-браузера Safari в Азербайджане незначительно сократилась
ИКТ 11:17
Филипп Киркоров и Айгюн Кязымова признались в любви к Азербайджану (ВИДЕО)
Звёздный мир 11:06