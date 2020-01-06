В Кении трое американцев погибли при атаке военной базы боевиками

Военный США и двое контрактников Пентагона погибли в Кении в результате атаки боевиков группировки "Аль-Шабаб". Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает пресс-служба Африканского командования США.

Как уточняется в пресс-релизе, атака была совершена на военную базу кенийских вооруженных сил в районе аэродрома Мэнда-бэй. При этом ранения получили еще двое военнослужащих США.

Нападавшим, которые были вооружены стрелковым оружием, удалось проникнуть на территорию базы и повредить шесть гражданских воздушных судов, которые находились на аэродроме.

Совместно с кенийскими военными атаку удалось отбить. О потерях среди боевиков не сообщается.

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