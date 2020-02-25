Бывший руководитель протокола президента Алжира заключен под стражу по делу о коррупции

Алжирский суд в понедельник поместил под стражу бывшего руководителя протокола президента страны Мохтара Регьега в рамках расследования уголовных дел о коррупции и торговле влиянием. Об этом сообщает информационное агентство Algeria Press Service, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Фигурантами по данному эпизоду проходят известные алжирские бизнесмены Хусин Мансур Метиджи, Мухаммед Зубир Метиджи, Али Хаддад и Ахмед Уарун. Все они ранее также были заключены под стражу.

В Алжире с весны 2019 года идет масштабная антикоррупционная кампания, в рамках которой взяты под стражу или заключены в тюрьму десятки влиятельных чиновников, в том числе бывшие главы правительства, экс-министры, бизнесмены и олигархи.

Избранный в декабре 2019 года президентом Алжира Абдельмаджид Теббун пообещал продолжить борьбу с коррупцией и казнокрадством. Этого требуют участники продолжающихся с февраля 2019 года массовых акций протеста.