США хотят, чтобы президент Афганистана отложил инаугурацию

Власти США хотят, чтобы действующий президент Афганистана Ашраф Гани, переизбранный на второй срок, отложил свою инаугурацию, поскольку считают, что она может помешать мирному урегулированию конфликта в стране. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters​​​​​, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации из его источников, Вашингтон полагает, что инаугурация Гани может усилить разногласия с политическими оппонентами, не признающими результаты президентских выборов. Это может угрожать попыткам США добиться прогресса в афганском урегулировании и подписать мирное соглашение с радикальным движением "Талибан".

18 февраля Ашраф Гани был официально объявлен победителем на президентских выборах в Афганистане. Согласно итоговым данным Независимой избирательной комиссии, он получил 50,64% голосов избирателей. Кандидат в президенты и премьер-министр страны Абдулла Абдулла отказался признать итоги выборов. Против выступили также и представители радикального движения "Талибан", которые назвали выборы нелегитимными и противоречащими мирному процессу.

Прогресс в афганском урегулировании

21 февраля в Twitter главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус было опубликовано заявление госсекретаря Майкла Помпео, в котором сообщалось о намерении США подписать соглашение с талибами 29 февраля. Вскоре после этого предполагается провести межафганские переговоры, на которых на основе данного соглашения будет предпринята попытка добиться длительного прекращения огня на территории страны. 24 февраля Трамп заявил, что намерен лично подписать мирное соглашение с "Талибаном".

Телеканал Tolo News со ссылкой на Совет по национальной безопасности Афганистана сообщил о достижении между правительством и талибами договоренности о снижении уровня насилия с 22 февраля. По информации агентства Reuters​​​​​, действие соглашения продлится семь дней.