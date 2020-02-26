В Индонезии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в восточной части Индонезии у побережья островной провинции Малуку. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 07.33 по времени UTC. Эпицентр располагался в 48 километрах к северо-западу от населенного пункта Саумлаки (Саумлаки). Очаг залегал на глубине 61,2 километра.

Агентство Синьхуа ссылается на Национальное управление метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG) страны и указывает, что магнитуда землетрясения составила 6,7.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.