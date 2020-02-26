В Индонезии произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в восточной части Индонезии у побережья островной провинции Малуку. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 07.33 по времени UTC. Эпицентр располагался в 48 километрах к северо-западу от населенного пункта Саумлаки (Саумлаки). Очаг залегал на глубине 61,2 километра.
Агентство Синьхуа ссылается на Национальное управление метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG) страны и указывает, что магнитуда землетрясения составила 6,7.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Лента новостей
Обнародовано число раненых и военнослужащих-шехидов Азербайджана в результате нарушения Арменией режима прекращения огня
Президент Ильхам Алиев принял советника заместителя Госсекретаря США по энергетической дипломатии (ФОТО)
Министр энергетики: "Южный газовый коридор" имеет исключительное значение не только для Болгарии, но и для всего ЕС
Мировое сообщество не должно закрывать глаза на трагедию в Ходжалы – Администрация президента Турции
Независимая газета о трагедии в Ходжалы: Преступления должны быть расследованы, а преступники наказаны
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида
В Клинический медцентр в Баку помещены еще 7 человек для обследования в связи с подозрением на коронавирус
Президент Ильхам Алиев: Неконструктивная позиция Армении является основным препятствием для урегулирования нагорно-карабахского конфликта
Реджеп Тайип Эрдоган: В двадцать восьмую годовщину Ходжалинского геноцида еще раз проклинаю тех, кто совершил это зверство
Президент Ильхам Алиев: Турция является страной, оказывающей Азербайджану самую большую поддержку в мировом масштабе
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Ходжалинский геноцид является преступлением против всего человечества и человечности и никогда не сотрётся из нашей памяти (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Связи между Азербайджаном и Турцией носят стратегический характер, построены на дружбе и братстве