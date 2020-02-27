В Таиланде выздоровели еще трое заболевших коронавирусом

Еще три человека, проходившие лечение от коронавируса в больницах Таиланда, полностью выздоровели и вернулись в свои дома. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в четверг в Бангкоке на ежедневном брифинге для СМИ заместитель постоянного секретаря министерства здравоохранения страны Наронг Сайвонг.

"Сегодня хорошие новости. Еще три человека выздоровели и вернулись в свои дома. Таким образом, количество зараженных с начала вспышки в Китае у нас остается прежним - 40 случаев, при этом уже 27 из них выздоровели и выписались из больниц", - заявил представитель минздрава Таиланда.

Сайвонг также призвал население Таиланда к сознательному отношению к вспышке инфекции и ответственному поведению, которое может помочь остановить ее распространение.

"Наши рекомендации те же: чаще мойте руки и обращайтесь за медицинской помощью при проявлении симптомов простуды", - сказал он.

Гражданам Таиланда, вернувшимся из поездок в страны, где существует высокая вероятность заражения коронавирусом, представитель министерства посоветовал "не стесняться и самим обратить внимание на этот факт при разговоре с сотрудниками иммиграционной полиции на паспортном контроле или с медперсоналом в пункте медицинского контроля аэропорта".

"Вы можете там же, в аэропорту, попросить о возможности пройти тест на заражение коронавирусом. Оборудования и реактивов для этого у нас сейчас достаточно в любой точке проверки", - сказал Сайвонг.

Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 44 странах, число зараженных достигло 3474, скончались 54 человека.