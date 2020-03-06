Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 6284 человек

Южная Корея за минувшие сутки зарегистрировала 518 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019, таким образом, общее число зараженных в стране выросло до 6284, число погибших достигло 42 человек, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 35 погибших. Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего. Начало учебного года во всех школах и дошкольных учреждениях отложили до 23 марта.

По последним данным KCDC, из числа новых случаев 367 обнаружены в городе Тэгу, еще 123 - в провинции Кёнсан-Пукто, остальные случаи из разных районов по всей стране. За сутки скончались ещё семь пациентов, в общей сложности погибших 42 человека. Выздоровели еще 20 человек, число выписанных пациентов составляет 108 человек. Анализы еще 21 832 человек в работе.

Общее число зараженных в Сеуле достигло 105, в Тэгу 4693 человека, 984 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 120 человек в провинции Кёнгидо, в Пусане всего 95 случаев.