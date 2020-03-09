В Буркина-Фасо неизвестные убили 43 человека

Другие страны 9 марта 2020 20:02 (UTC+04:00)
В Буркина-Фасо неизвестные убили 43 человека

Неизвестные в воскресенье напали на две деревни в Буркина-Фасо и убили 43 человека, сообщает издание Koaci со ссылкой на представителя правительства Реми Данджину, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"По предварительным данным, 43 человека стали жертвами. Шесть раненых были направлены в региональный госпиталь Уахигуя", - говорится в его заявлении.

Нападение произошло в коммуне Барга. На место немедленно направили силы безопасности.

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