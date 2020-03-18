В Таиланде зарегистрировали 35 новых случаев заражения коронавирусом

В Таиланде зарегистрированы 35 новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев с начала эпидемии в стране достигло 212. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам в Бангкоке генеральный директор эпидемиологического департамента министерства здравоохранения Таиланда Суванчай Ваттханайингчаренчай.

"Новых пациентов сегодня 35 человек, таким образом, общее количество заболевших с начала эпидемии составляет в Таиланде 212 человек. Все новые пациенты поступили в инфекционные отделения из строгого карантина, в котором оказались в результате контактов с больными, уже учтенными нашей статистикой в предыдущие дни, либо заразились за границей", - сказал он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 7,4 тысячи скончались.