Сенат Бразилии одобрил введение в стране режима ЧС

Верхняя палата Национального конгресса Бразилии - Федеральный сенат - в связи с распространением коронавируса нового типа проголосовала в пятницу за введение в стране режима чрезвычайной ситуации, который должен вступить в силу после подписания президентом Жаиром Болсонару. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, введение ЧС позволит бразильским властям отказаться от ранее заявленных целей бюджетной политики и перенаправить средства на экстренные меры по борьбе с эпидемией коронавируса.

Отмечается, что голосование проходило дистанционно, поскольку у двух членов Сената обнаружена коронавирусная инфекция, в том числе у председателя верхней палаты Дави Алколумбре.

В среду правительство Бразилии обратилось к парламенту с просьбой о признании в стране режима ЧС до конца года в связи с распространением в стране коронавируса. Сейчас в стране выявлено 640 инфицированных.