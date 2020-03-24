На Бали почти 2 тысячи иностранцев пытаются продлить визы в экстренном порядке

Почти две тысячи иностранцев обратились в администрацию индонезийского острова Бали с просьбой продлить им визы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает во вторник газета The Jakarta Post.

По его словам, "в настоящее время так называемые форс-мажорные разрешения на пребывание оформляются в трех городах провинции". В основном, уточнил чиновник, "за подобными документами обращаются граждане Китая, Великобритании, Германии, Италии и США".

Тем временем посольство РФ в Индонезии "призвало россиян по возможности досрочно завершать пребывание и возвращаться на родину, при необходимости использовать пересадки в третьих странах", отметил пресс-секретарь дипмиссии Денис Тетюшин. По его словам, в связи с отменой многочисленных авиарейсов "ведется проработка вариантов содействия россиянам в скорейшем возвращении домой".

На сегодняшний день в Индонезии число инфицированных коронавирусом составляет 579, 49 человек умерли, что является самым высоким показателем для стран Юго-Восточной Азии. По данным властей, основная масса заболевших приходится на столицу, на Бали тем временем лишь шестеро с подтвержденным диагнозом, из которых два иностранца умерли.

Вместе с тем вирусолог Густи Нгурах Махардика из местного университета Удаяна считает данные по острову некорректными. "Если учесть характер распространения коронавируса, то на данной стадии невозможно отсутствие передачи COVID-19 непосредственно на острове, учитывая огромный поток иностранцев за последнее время", - сказал эксперт в интервью газете "Джакарта пост". Еще до того, как правительство 2 марта объявило о первых подтвержденных случаях, на Бали побывали не менее десяти иностранцев, у которых после возвращения в свои страны был обнаружен коронавирус.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.