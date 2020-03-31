19 пожарных погибли при тушении лесного пожара на юго-западе Китая

По меньшей мере 19 пожарных погибли при тушении лесного пожара в юго-западной провинции Сычуань. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщило Центральное телевидение Китая.

Пожар произошел в понедельник днем по местному времени вблизи города Сичан Ляншань-Ийского автономного округа на юге провинции.

Детали произошедшего устанавливаются.