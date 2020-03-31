19 пожарных погибли при тушении лесного пожара на юго-западе Китая
По меньшей мере 19 пожарных погибли при тушении лесного пожара в юго-западной провинции Сычуань. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщило Центральное телевидение Китая.
Пожар произошел в понедельник днем по местному времени вблизи города Сичан Ляншань-Ийского автономного округа на юге провинции.
Детали произошедшего устанавливаются.
Лента новостей
Микаил Джаббаров: Ограничения, применяемые государством к экономической деятельности, в первую очередь влияют на микропредпринимателей (ВИДЕО)
Фонд Гейдара Алиева организовал дезинфекцию ряда предприятий в поддержку работы, проводимой государством в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией (ВИДЕО, ФОТО)
Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении Протокола о внесении изменений в Соглашение «О правилах установления страны происхождения товаров в СНГ»
Причуды самоизоляции! Фаик готовит мыло, Аликрам разводит цыплят, Ярослав спасает мир… (ВИДЕО, ФОТО)
Ильяс Гусейнов: Люди, которые ведут себя безответственно, нарушают правила, должны быть привлечены к ответственности
В Азербайджане выявлены еще 64 случая заражения коронавирусом, 11 человек выздоровели – Оперативный штаб