За сутки в Китае от коронавируса умерли два человека

Число умерших в Китае от заболевания, вызванного новым коронавирусом, за последние сутки выросло на два человека, количество заразившихся людей, прибывших из-за границы, увеличилось на 59, до 1 042 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в среду Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По его данным, за все время распространения вируса в материковой части Китая выздоровели 94,4% инфицированных, в том числе 112 человек поправились за последние сутки. Число заразившихся с декабря 2019 года составило более 81,8 тыс., официальный показатель смертности от заболевания - 4% (умерли более 3,3 тыс. человек). В стране все еще насчитывается 1 190 инфицированных. Уже месяц показатель ежедневного увеличения числа заразившихся колеблется на уровне 100 и менее людей, а в последние дни составляет от 30 до 60, что свидетельствует о стабильном улучшении эпидемиологической ситуации.

В КНР почти отсутствуют местные случаи заражения, во вторник было выявлено три. Большинство инфицированных прибывает из-за рубежа. С 28 марта граница временно закрыта для иностранцев, поэтому почти все приезжающие в страну заболевшие - китайские граждане (за исключением иностранцев, у которых в период двухнедельной изоляции после прибытия за последние дни все-таки был обнаружен вирус).

7 апреля медики впервые с 19 января не зафиксировали в Китае ни одного летального исхода от коронавируса. Однако власти сохраняют повышенные меры безопасности, по-прежнему действует ряд правил, регламентирующих поведение людей в общественных местах. В связи с нормализацией ситуации со среды после 76-дневного карантина восстановлено транспортное сообщение с главным очагом пневмонии КНР - городом Уханем. С 1 апреля национальная статистика учитывает носителей вируса без симптомов и без вызванного им заболевания - их в Китае насчитывается 1 095, в том числе 137 случаев были зарегистрированы за минувшие сутки.

Ситуация в регионах

Среди регионов континентальной части КНР первое место по числу заразившихся, находящихся в медицинских учреждениях, все еще занимает провинция Хубэй (448 человек), на втором месте - Пекин (131 инфицированный), за ним следуют Шанхай (130 заразившихся) и южная провинция Гуандун (124 человека). На территории семи из 31 территориальной единицы, включая Тибет, Синьцзян-Уйгурский автономный район и остров Хайнань, уже много дней заболевших нет совсем. В остальных провинциях, городах центрального подчинения и автономных районах их насчитывается от одного до примерно 60 человек, в том числе 61 - в провинции Хэйлунцзян.

Согласно последним данным, под наблюдением медиков в КНР находятся свыше 13,3 тыс. человек, имевших тесный контакт с инфицированными. В стране также насчитывается 83 человека с подозрением на коронавирус, находящихся на карантине. По данным врачей, у 189 заразившихся заболевание протекает в тяжелой форме. В мире коронавирусом заразились около 1,4 млн человек, зафиксировано около 80 тыс. смертельных исходов.