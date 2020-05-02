СМИ: Ким Чен Ын за 20 дней впервые появился на публике
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике, посетив церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений. Об этом сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын лично перерезал ленту, символизирующую завершение строительства, приняв участие в церемонии", - отметило ЦТАК.
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