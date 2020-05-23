В Египте зарегистрировано рекордное количество смертей от коронавируса за сутки

Другие страны 23 мая 2020 23:20 (UTC+04:00)
В Египте зарегистрировано рекордное количество смертей от коронавируса за сутки

Рекордное количество смертей от осложнений после заражения новым коронавирусом зарегистрировано за минувшие сутки в Египте. За сутки умерли 28 человек, что является абсолютным максимумом с начала пандемии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в субботу в ежедневном отчете Минздрав республики.

По словам официально представителя ведомства Халеда Мугахеда, выявлено 727 новых инфицированных. "Общее число заразившихся достигло 16 513 человек, - указал он. - Выздоровели 4628 заболевших, количество летальных исходов составило 735".

Суббота - последний день месяца поста Рамадан, и с воскресенья большинство арабских стран отмечает праздник разговенья Ид аль-Фитр (Ураза-байрам у тюркских народов). Египет, а также ряд других стран, пошли на ужесточение карантинных мер на эти дни.

С 24 по 29 мая в целях предотвращения распространения вируса в стране полностью прекращается движение общественного транспорта, будут закрыты торговые и развлекательные центры, набережные, пляжи, парки и рестораны. Комендантский час, который в настоящее время начинается в 21:00, будет действовать с 17:00 до 06:00. Кроме того, с 30 мая кабинет министров принял решение ввести в качестве обязательной для всех меры ношение в общественных местах медицинских масок. Послабления ограничительных мер стоит ожидать не ранее середины июня.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,1 млн человек, свыше 330 тыс. умерли.

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