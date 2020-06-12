В Ливане прошла акция в знак протеста телеведущему армянского происхождения

БАКУ /Trend/ - В столице Ливана прошла акция в знак протеста телеведущему армянского происхождения Нехсану Тер-Арутюняну, допустившего в прямом эфире одного из местных телеканалов оскорбительные выпады в адрес Турции, сообщает Trend со ссылкой на Anadolu.

Так, участники акции собрались перед зданием телеканала с флагами Ливана и Турции. Некоторые из демонстрантов держали в руках плакаты с лозунгами в поддержку Турции, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также Османской империи.

Демонстранты также потребовали от телеканала, чтобы те извинились перед Турцией.

Отметим, что в среду вечером ведущий Нехсан Тер-Арутюнян использовал оскорбительные выражения в адрес бывшего министра окружающей среды Ливана Виама Веххаба, а также президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и наследия Османской эпохи.

Высказывания ведущего вызвали шквал недовольства в соцсетях.