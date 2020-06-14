При опрокидывании судна у берегов Туниса погиб 61 человек

По меньшей мере 61 человек погиб, когда судно с мигрантами из стран Африки опрокинулось 9 июня у побережья Туниса. Об этом со ссылкой на представителя местных властей сообщило в субботу агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее AFP информировало о 52 погибших.

Отмечается, что среди утонувших в результате опрокидывания судна был ребенок. По данным Reuters, судно с мигрантами в конце прошлой недели отчалило от тунисского архипелага Керкенна и следовало к берегам Италии. Изначально сообщалось, что на борту находились 53 человека.