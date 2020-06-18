В Новой Зеландии за сутки выявлен один новый случай заражения коронавирусом
Новозеландские медики выявили один новый случай заражения коронавирусом за минувшие сутки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в четверг на пресс-конференции в Веллингтоне главный санитарный врач страны Эшли Блумфилд.
По его словам, медики подтвердили диагноз 60-летнего мужчины, который 13 июня вернулся в Новую Зеландию из Пакистана. "Прибывший находится в изоляции в государственном карантинном центре Окленда. Он прилетел в страну из Мельбурна рейсом Air New Zealand, и сейчас мы связываемся со всеми, кто был с ним в самолете, хотя известно, что в течение всего полета [зараженный] был в маске", - сказал Блумфилд.
Главный санитарный врач отметил, что "по всему миру число зараженных все еще растет и случаи заражения коронавирусом будут выявляться у прибывающих в страну людей", но государственная система здравоохранения страны готова к этому и здоровью новозеландцев ничего не угрожает.
16 июня впервые за 24 дня в Новой Зеландии были выявлены два новых случая заражения коронавирусом. Диагноз был подтвержден у двух подданных Великобритании, прибывших на похороны члена семьи. В данный момент обе женщины изолированы и получают лечение в государственном карантинном центре Окленда.
Общее число заразившихся в стране составляет 1 507 человек. Вылечились после вызванного коронавирусом заболевания 1 482 инфицированных, скончались 22 заболевших. Диагноз первого пациента с вирусной инфекцией в Новой Зеландии был подтвержден 28 февраля.