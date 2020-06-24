В Австралии власти штата прибегнут к помощи армии из-за вспышки коронавируса

Власти штата Виктория обратились за материально-технической поддержкой к министерству обороны Австралии и властям соседних регионов из-за вспышки коронавируса, зафиксированной в минувшие сутки. Об этом во вторник сообщила вещательная корпорация ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным телерадиокорпорации, власти Виктории обратились к оборонному ведомству страны с просьбой о "выделении 300 сотрудников, в том числе военных врачей, для оказания помощи в карантинных центрах и медицинских учреждениях в районах вспышки инфекции". "Штат Виктория обратился также за помощью к другим штатам, чтобы расширить программу диагностического тестирования <…> в ключевых точках [распространения] коронавируса", - цитирует ABC заявление правительства.

Запросы о помощи получили и согласовали соседние с Викторией регионы: Новый Южный Уэльс, Тасмания, Южная Австралия и Квинсленд. Ожидается, что до конца недели в шести районах, где были зарегистрированы новые случаи заболевания, будут открыты дополнительные диагностические центры и клиники для заразившихся коронавирусом.

Медики зарегистрировали 149 новых случаев заражения на территории штата Виктория, административным центром которого является Мельбурн, за последние восемь дней. По данным Минздрава, порядка 70% случаев заражения в регионе связаны с передачей вируса от человека к человеку внутри страны. В минувшие сутки врачи подтвердили диагноз 20 пациентов и констатировали одну смерть от осложнений, вызванных вирусом. Всего в Виктории заразились 1 864 человека и 20 инфицированных умерли.

На территории Австралии к настоящему моменту зарегистрированы 7 519 случаев инфицирования коронавирусом, 6 924 человека выздоровели, 103 умерли. Диагноз первого пациента с коронавирусом был подтвержден 25 января.

Власти Австралии уже отменили большую часть эпидемиологических ограничений, введенных в марте из-за распространения коронавируса. С середины июля планируется разрешить иностранным студентам въезд на территорию Австралии, однако для иностранных туристов ее границы будут по-прежнему закрыты.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.