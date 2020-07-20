Американский самолет совершил жесткую посадку в Боготе

Двухмоторный самолет, принадлежащий Управлению по борьбе с распространением наркотиков (DEA) США, совершил жесткую посадку в аэропорту столицы Колумбии. Об этом в понедельник сообщила газета El Tiempo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, инцидент произошел в понедельник утром в столичном аэропорту "Эль-Дорадо". После взлета пилот двухмоторного самолета сообщил о том, что произошел отказ шасси. Некоторое время воздушное судно вырабатывало топливо рядом с Боготой. Коснувшись взлетно-посадочной полосы, самолет закружило, развернув на 180 градусов. По предварительным данным, никто не пострадал.

Власти начали расследование.