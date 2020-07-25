В Боливии в результате ДТП погибли девять человек
Не менее девяти человек погибли и трое пострадали в результате столкновения междугородного микроавтобуса и грузовика в пятницу на западе Боливии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила радиостанция Fides.
По словам главы транспортного управления Уолтера Миранды, ответственность за ДТП лежит на водителе грузовика. Пострадавшие были доставлены в больницу города Ла-Пас.
Власти проводят расследование происшествия. По предварительным данным, у микроавтобуса работала только одна фара, и водитель грузовика в темноте перепутал транспортное средство с мотоциклом.
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